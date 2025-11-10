Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal Konut, TOKİ, Ev Sahibi, Konut Talebi, Kuyruk, Başvuru, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterirken, ilgili şubelerin önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Ev sahibi olma hayali kuranlar saatlerce sıra bekledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğu belirtilen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başladı. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulandı. Ancak bu uygulama yoğunluğun önüne geçemedi.

YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU

Eskişehir'de Sakarya-1 Caddesi'nde bulunan bir şubenin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruk oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle ev sahibi olmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, projeyle ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öte yandan, kuyrukta zaman zaman gergin anların da yaşandığı görüldü.

500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük! Yüzlerce metre kuyruk oluştu - 1. Resim

"KUYRUĞA GİRDİK, ÇIKARSA ŞANSIMIZA"

Sabah saat 09.00'da kuyruğa giren ve 14.30 sıralarında hala sıra bekleyen 58 yaşındaki Ergün Coşkun, "Ev için bekliyoruz işte. Kuyruğa girdik, çıkarsa şansımıza. Deneyeceğiz bakalım. Bayağı bir kuyruk var, 1 kilometreye yakın gibi. İnşallah çıkar, umutluyuz. Umut biterse hayat bitermiş. Bütün insanları buraya yönlendirmişler, gördüğünüz üzere büyük bir sıkıntı oluyor. İçerideki işlemler yavaş mı ilerliyor, bilmiyorum. İçeriyi göremiyorum ki. Halkı bölseler daha iyiydi değil mi?" dedi.

500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük! Yüzlerce metre kuyruk oluştu - 2. Resim

"İŞLEMLER BİRAZ YAVAŞ GİDİYOR"

Engin Sert ise, "Sabah 07.00'dan beri bekliyorum. Burada TOKİ kuyruğu var. İşlemler biraz yavaş gidiyor. Çok kalabalık, 20-30 metre kuyruk var" şeklinde konuştu.

Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sunulması amacıyla Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvurular 19 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Son dakika turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesine giriş sağlanamıyorGürsel Tekin, CHP yönetimine sitem ederek duyurdu! Aziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı - EkonomiHazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandıHazine yarın iki ihale gerçekleştirecek - EkonomiHazine yarın iki ihale gerçekleştirecekBaşvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyor - EkonomiBaşvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyorAltında büyük fırsat kapıda! İslam Memiş bu hafta için uyardı - EkonomiAltında büyük fırsat kapıda!3 büyükşehir şaşırttı! Bu illerden arsa alanlar enflasyonu yendi - EkonomiBu illerden arsa alanlar enflasyonu yendiSanayi üretimi yıllık yüzde 2,9 arttı - EkonomiSanayi üretimi yıllık yüzde 2,9 arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...