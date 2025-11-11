CERTILOOP ile 170 milyon avroluk ödemeden kurtuldular! İhracatçı, ek vergiyi yerli belge ile aşacak

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - 2030’dan sonra ambalajlar geri dönüşüme uygun değilse firmalar ton başına 450 avro vergi ödemek zorunda kalacak. Ürünlerin geri dönüşebildiğini belgelendirenler ise eksik kalan kısım kadar vergi ödeyecek. CERTILOOP, onaylanmış geri dönüşüm belgelendirme programı ile bu alanda dışa bağımlılığı bitiriyor.

İlgili Haber 500 bin esnaf müjde bekliyor! Vergi için yeni adım gelebilir

Belçika’nın dışında Avrupa’da yetkilendirilen tek firma olan CERTILOOP’un Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, “Şu anda İspanya ve İngiltere, yurt dışından kendi ülkelerine gelen ve içerisinde geri dönüştürülmemiş plastik olan ürünlere ‘plastik vergisi’ adı altında ton başına 450 avro vergi uyguluyor ve bu uygulama diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak. Bu vergiden kurtulmanın tek yolu belgelendirmeden geçiyor. İhracatçı firmalar CERTILOOP ile sertifikalandırılan ürünler sayesinde sadece İngiltere ve İspanya’ya 170 milyon avro vergi ödemekten kurtuldu” dedi.

Kendilerine sertifika için başvuran 100’den fazla firma olduğunu ve bunların 25’ini belgelendirdiklerini belirten Eroğlu, “Şu anda İngiltere ve İspanya’ya ihraç ettiği ürünün içinde plastik olan yaklaşık 1.500 tane Türk firması var. Burada ciddi bir potansiyel olacağını düşünüyoruz” dedi.