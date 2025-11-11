Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nadir hastalık 5 yılda teşhis ediliyor

Nadir hastalık 5 yılda teşhis ediliyor

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri

Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar Türkiye Genel Müdürü Derya Köker, "Tanı süreci ortalama 5 yıl sürüyor ve bu dönemde birden fazla yanlış tanı ile karşılaşmak yaygın" ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - TÜSAP 43. İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’de yaklaşık olarak 5-6 milyon kişinin nadir hastalıklarla yaşadığının tahmin edildiğini söyleyen Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar Türkiye Genel Müdürü Derya Köker, “Tanı süreci ortalama 5 yıl sürüyor ve bu dönemde birden fazla yanlış tanı ile karşılaşmak yaygın. Uzun süren tanı yolculukları, yalnızca ekonomik kayıplara değil, bireylerin günlük yaşamlarında da aksamalara neden olabiliyor. Yılda ortalama 91 gün çalışılamayan süre bildiriliyor ve bu rakamlar, uzun tanı sürecinin hem sosyal hem de ekonomik etkilerini yansıtıyor” diye anlattı.

