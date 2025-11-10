Beyni olmadan dünyaya gelmişti: Doktorlar '5 yıl bile yaşamaz' dedi, şimdi 20 yaşında

Alex, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak doğumdan iki ay sonra yapılan bir muayenede, nadir görülen hidranensefali adlı hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı. Bu rahatsızlık, beynin büyük bir kısmının yok olmasıyla tanımlanıyor; yani Alex'in kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde bir beyin dokusu bulunuyordu.

"5 YIL BİLE YAŞAMAZ" DEDİLER

Doktorlar, aileye kızlarının en fazla 4 yıl yaşayabileceğini söylese de Alex, geçtiğimiz gün 20. yaş gününü kutladı ve tüm varsayımları boşa çıkardı.

"BİZİ AYAKTA TUTAN ŞEY: İNANÇ"

Babası Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV'ye yaptığı açıklamada, "Yirmi yıl önce çok korkuyorduk. Ama inanç… sanırım bizi hayatta tutan şey oydu" diye konuştu.Aileye göre Alex'in görme ve duyma merkezleri eksik olsa da, çevresindekilerin duygularını hissettiğine inanıyorlar.

"ETRAFINDAKİ DUYGULARI HİSSEDİYOR"

14 yaşındaki kardeşi SJ, ablasının hislerinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Etrafında biri stresliyse, hiçbir şey olmasa bile Alex onu hissediyor. Mesela anneannemin sırtı ağrıdığında, Alex bunu fark ediyor. İnanılmaz bir şey." ifadelerinde bulundu.

SJ, kardeşinin hastalığını anlamak için zamanının çoğunu araştırmaya harcadığını ve onunla gurur duyduğunu belirtti.