Çocuklarda diş macunu seçiminde 5 altın öneri

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN HABERİ - Çocuklarda diş çürüklerinin önüne geçilebilmek için sağlıklı beslenmenin olduğu kadar, düzenli diş fırçalama alışkanlıklarının da göz ardı edilemez bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çocuk Diş Hekimi Nurgül Demir, ebeveynlerin çocuklara ağız hijyeni konusuna önem vermesi gerektiğini söyledi. Doğru ağız hijyen ürünlerinin seçimi konusunda göz önünde bulundurulması gereken noktalara değinen Demir, diş macunu seçiminde ebeveynlerin önceliğinin macunun içeriği ve flor konsantrasyonu olması gerektiğini belirterek, “Diş fırçalama alışkanlıklarını yeni yeni kazanmaya çalışan çocuk yaş grubundaki hastalarda, diş macununun ambalaj tasarımı ve tadı, çocukların diş fırçalamaya severek devam etmesinde rol oynar. Ancak karar aşamasında asıl belirleyici olan faktör, çocuğun yaşı ve çürük risk durumu olmalıdır” uyarısında bulundu.

ÜÇ YAŞA KADAR PİRİNÇ TANESİ

Çocuklarda; ilk süt dişleri çıkmaya başladıktan sonra yaşa uygun olarak önerilen konsantrasyonlarda flor içeren diş macunu kullanımının, çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde büyük önem arz ettiğini vurgulayan Dt. Demir, 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3 yaştan 6 yaşa kadar bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılmasının yeterli olduğunu belirtti. Dt. Demir “Çocuğun yaşına ve çürük risk durumuna göre diş macunu seçerken, içerdiği flor miktarı çocuk diş hekimi tarafından belirlenmelidir” uyarısını yapan Dt. Demir, “Diş macunlarının kimyasal içerikleri de göz önünde bulundurulduğunda, çocukların mutlaka ebeveyn kontrolünde diş fırçalama alışkanlığı kazanması gerektiğini” sözlerine ekledi.

DİŞ MACUNU ŞEKERSİZ OLSUN!

Nurgül Demir, çocuklarda diş macunu seçiminde göz önünde bulundurulması gereken 5 altın kuralı sıraladı:

1. Çocuğun yaşına ve çürük risk durumuna göre çocuk diş hekimi tarafından önerilen konsantrasyonlarda flor içermelidir.

2. SLS, yapay renk ve koruyucu içermemelidir.

3. Diş macunlarının üzerinde ‘Şekersiz’ ibaresi olmasına özen gösterilmelidir.

4. Özellikle tükürme alışkanlığını henüz kazanmamış olan çocuklarda, paraben içermeyen ürünlerin seçimine özen gösterilmelidir.

5. Marka bilinirliği değil, içerik ve ambalaj güvenliği ön planda tutulmalı; diş macununun kapağı çocukların yalnız başına açamayacağı şekilde tercih edilmeli ya da diş macunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

Diş macunlarına antibakteriyel ve plak oluşumunu engelleyici özellikler kazandıran bazı bileşenler, ağız içi yumuşak dokularda ve ağız florası üzerinde istenmeyen etkilere neden olabilmektedir. Çocuklarda, tükürme refleksinin tam anlamıyla gelişmediği zamana kadar kullanılacak olan diş macunlarının yutulabilme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine değinen Dt. Demir ‘Özellikle, alerjik bünyeli veya bazı sistemik hastalıklar sebebiyle medikal takip altında olan çocuklarda diş macunu konusunda yönlendirici olması gereken çocuk diş hekimi olmalıdır’ diyerek çocuğa özel planlama ve bireysel diş macunu seçiminin önemini vurguladı.