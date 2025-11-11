Meteoroloji'den kritik uyarı: 20’den fazla ilde gök gürültülü sağanak

Salı günü Marmara ve Ege’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul’da da sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak kademeli bir düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da hafta boyunca yağış beklenmiyor; kentte hava genellikle parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da ise salı, perşembe ve cuma günü aralıklarla yağış görülecek, gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.

İzmir’de salı ve çarşamba günleri yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre Eskişehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Bolu, Düzce, Gaziantep, Kilis, Manisa, Aydın, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Adana ve Hatay’da da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yayımladığı haftalık rapor, İstanbul’da salı günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini ortaya koyuyor. Raporda, kentin gece saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerine gireceği, bu yağışların cumaya kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Salı gününden sonra sıcaklıkların gündüz 16-18 derece, gece ise 13-14 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, yağış miktarının yarın 3 ila 10 kilogram arasında olması bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 kilogram arasında sağanak, perşembe ve cuma günleri ise 1-3 kilogram arasında hafif yağış öngörülüyor.