Ali Mahir Başarır'ın hakaretlerine sert cevap! Şamil Tayyar'dan "CHP'de de sevilmeyen biri" sözleri 

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın hakaret içeren açıklamalarının ardından başlayan 'milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması' tartışmaları sürüyor.

Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından gazeteci yazar Şamil Tayyar, Başarır'a sert tepki gösterdi.

Dokunulmazlıkların istismar edildiğini dile getiren Tayyar, Başarır'ın son dönemdeki açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'Yİ PANİK SARDI"

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından CHP'nin ortaya koyduğu tavra dikkat çeken Tayyar "Bunlarda ciddi bir panik varmış. Ali Mahir Başarır hepsini harekete geçirmiş" dedi.

"Dokunulmazlıkları kaldırılacak paniğindeler. Panik olmalarını gerektirecek sebepler var" şeklinde konuşan Tayyar, Başarır'ın kullandığı hakaret dolu sözlerin farkında olduğunu ifade etti.

AK PARTİ'DE 'DOKUNULMAZLIK' GÜNDEMİ

CHP'nin son dönemde artan hakaret açıklamalarının hükümet kanadında ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirten Tayyar "Dokunulmazlık istismar ediliyor. AK Parti'de dokunulmazlıkların kaldırılması tartışılıyor" açıklamasında bulundu.

"EVLAT OLSA SEVİLMEYECEK BİRİ"

CHP'nin linç kampanyaları ile karşıt görüşlere kendilerini haklı olarak ispatlamaya çalıştığını ifade eden Tayyar "Yetkim olsa Ali Mahir Başarır'ı 24 saat içinde Akın Gürlek ile buluştururdum. Geçenlerde hastanede bir CHP milletvekili ile karşılaştım. Benden çok daha ağır laflar etti. Ali Mahir Başarır ne suç işlediğini biliyor. Başarır, CHP'de de sevilmeyen biri, evlat olsa sevilmeyecek biri" sözlerini kullandı.

"8-10 CHP'Lİ VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK" İDDİASI

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "CHP'li bir isim '8-10 CHP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılacak' dedi" açıklamasında bulundu.

TBMM'YE YENİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI SEVK EDİLDİ

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.