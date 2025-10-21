Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Tunç duyurdu: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma!

Bakan Tunç duyurdu: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma!

- Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞAN İFADELER..."

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır.

