Bakan Tunç duyurdu: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞAN İFADELER..."

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: