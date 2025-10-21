Manyas'ta hayat yeniden başladı

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), resmî sosyal medya hesabından Balıkesir’in Manyas ilçesinde yuvalarında yavrulayan tepel pelikanlara dair video paylaşımı yaptı.

Vatandaşı sulak alanları korumaya çağıran paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Manyas’ın görkemli sakinlerinin en minik üyeleriyle tanışın. Türkiye’nin kuş cenneti Manyas’ta, tepel pelikanların yuvalarında hayat yeniden başlıyor. Yumurtadan yeni çıkan yavrular, ebeveynlerinin kanatları altında büyüyor. Biz de bu büyülü döngünün sürmesi için sulak alanları korumaya devam ediyoruz.”