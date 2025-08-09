Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manyas Gölü'nde korkutan görüntü! Toplu balık ölümleri yaşandı

Manyas Gölü'nde korkutan görüntü! Toplu balık ölümleri yaşandı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar, çevresel atıkların göle bırakıldığını öne sürdü.

Göl kıyısına vuran çok sayıda ölü balık bölgede kötü koku oluşturdu. Göl yüzeyinde köpüklü ve şüpheli bir sıvı görülürken, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu. Balık ölümlerinin ardından göldeki diğer canlı türlerinin de risk altında olduğu ifade edildi.

KUŞ CENNETİ TEHLİKE ALTINDA

Manyas Gölü, aynı zamanda dünyaca ünlü Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, gölde yaşanan balık ölümlerinin, bölgede yaşayan pelikan, balıkçıl ve karabatak gibi yüzlerce kuş türünü de tehdit ettiğini belirtiyor. Balıklarla beslenen kuşların aç kalma riskiyle karşı karşıya olduğu, bu durumun göç yollarını ve üreme dönemlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Çevre halkı ve balıkçılar, yaşanan çevre felaketine karşı birçok kez ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını söyledi. Vatandaşlar, "Manyas sadece bir göl değil, burası bir hayat alanı. Hem balıklar hem de kuşlar ölüyor. Sessiz kalınmamalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

