Napoli Başkanı Laurentiis'ten radikal öneri: Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeli

Napoli Başkanı Laurentiis'ten radikal öneri: Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Napoli Başkanı Laurentiis&#039;ten radikal öneri: Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeli
Futbol, Napoli, Milli Takım, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolcuların 23 yaşından sonra milli takıma çağırılmaması gerektiğini söyledi. Futbolda radikal değişiklikler yapılması gerektiğini kaydeden De Laurentiis, "Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin" dedi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Washington’da yaptığı açıklamayla futbol dünyasında büyük tartışma başlatacak bir öneride bulundu.

"MİLLİ TAKIMLARA 23 YAŞ SINIRI GELMELİ"

Ulusal İtalyan - Amerikan Vakfı'nın 50. yıl dönümünde konuşan De Laurentiis, "Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz." dedi.

"KURALLARI DEĞİŞTİRME ZAMANI GELDİ"

Futbolda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Aurelio De Laurentiis, "Futbolun üst düzey yöneticileri, rahat pozisyonlarını kaybetme korkusuyla değişime gitmek istemiyor. Ancak liglerin kurallarını ve formüllerini değiştirmenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

