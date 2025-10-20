Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! "Sağanak yağış ve sele dikkat"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim için 9 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuz durumlara karşı uyarıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.

9 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Adana, Aydın, Hatay,  İzmir,  Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak Osmaniye'de yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. MGM yaşanabilecek olumsuz şartlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YURT GENELİNDE HAFTALIK TAHMİN

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

