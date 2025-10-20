ABD Başkanı Trump'ın son icraatı! Beyaz Saray'a dozer girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir planladığı 250 milyon dolarlık balo salonu projesi kapsamında, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nda yıkım çalışmaları başlatıldı.

SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda inşaatın mevcut yapıya “müdahale etmeyeceğini” belirtmişti.

Ancak Pazartesi günü başlayan çalışmalarla, Beyaz Saray’ın bir bölümünde kapsamlı yıkım gerçekleştirildi.

Washington Post’un elde ettiği fotoğraflarda, Doğu Kanadı’ndaki inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiği görülüyor. Trump yönetimi, balo salonunun Beyaz Saray’ın tarihi dokusuna zarar vermeyeceğini savunurken, eleştirmenler bu projenin “kamu kaynaklarının israfı” olduğunu öne sürüyor.