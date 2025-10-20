Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Korku filmi gibi mahalle! 'Güzelyalı'nın Neronu' yine sahnede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da aynı apartmanda 4. kez yangın çıktı. Yangının şüphelisi "Güzelyalı’nın Neronu" olarak anılan F.K., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik" diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde bulunan Feyizoğlu Apartmanı bir süredir kabusu yaşıyor. 51. Sokak’taki apartmanın çatısında saat 03.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

YANGININ ŞÜPHELİSİ: GÜZELYALI NERONU

Mahallede "Güzelyalı’nın Neronu" olarak anılmaya başlanan F.K.’nin, daha önce de aynı binada bodrum ve depo kısımlarında çıkan 3 ayrı yangının şüphelisi olarak gözaltına alındığı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bina sakinlerinin yeniden yangın çıkmasının ardından yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K.’yi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çatı kısmından çıktığı ve kundaklama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Yangınlar nedeniyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik. Bu yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

