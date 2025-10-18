Bursa'da 2 kardeş feci şekilde can verdi... Yeni evleri için kazdıkları çukurda acı son

Bursa'da feci bir olay meydan geldi.

YENİ YAPTIKLARI EVE ÇUKUR KAZARKEN FACİA YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bölge halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.