Bursa'da 2 kardeş feci şekilde can verdi... Yeni evleri için kazdıkları çukurda acı son
Bursa'da acı bir olay meydana geldi. Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazan 2 kardeş, göçük altında kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.
YENİ YAPTIKLARI EVE ÇUKUR KAZARKEN FACİA YAŞANDI
Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.
2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bölge halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
