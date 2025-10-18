Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul, Bursa derken bir kent daha kritik noktada! Barajda ilave pompalar devreye alındı

İstanbul, Bursa derken bir kent daha kritik noktada! Barajda ilave pompalar devreye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Bursa derken bir kent daha kritik noktada! Barajda ilave pompalar devreye alındı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi kritik düzeye indi. Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken, son su kütlesinin şehre ulaştırılması için ilave pompalar devreye alındı.

Edirne’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, barajdaki su miktarının arıtma tesisine su sağlayamayacak kadar düştüğünü belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

İLAVE POMPALAR DEVREDE

Başkan Gencan yaptığı yazılı açıklamada, barajdan kente su aktarımının sürdürülebilmesi için ek önlemler alındığını duyurdu. Gencan, “Barajda kalan son su kütlesini kent şebekesine ulaştırabilmek amacıyla yüzer platformlar ve ilave pompalar devreye alındı” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Bursa derken bir kent daha kritik noktada! Barajda ilave pompalar devreye alındı - 1. Resim

"TÜM TEKNİK OLANAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Barajın geldiği noktanın ciddiyetine dikkat çeken Gencan, normalde suyun altında kalması gereken boruların artık suyun üstünde olduğunu vurguladı. Gencan, “Bu tablo, barajdaki su seviyesinin ne denli düştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Edirne Belediyesi olarak elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanmak için tüm teknik olanaklarımızı seferber ettik” dedi.

Vatandaşlardan su tüketiminde duyarlı olmalarını isteyen Gencan, mevcut su kaynaklarının korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hiçbir şey yapmak istemiyorum” demişti…Türkiye’nin konuştuğu Barış Özbay'ın evi de temizlendi - YaşamTürkiye’nin konuştuğu Barış Özbay'ın evi de temizlendiAydın'da tepki çeken manzara! Ücretli yemek almayan öğrenciler sokağa çıkartıldı - YaşamÜcretli yemek almayan öğrenciler sokağa çıkartıldıBu otelde misafirler değil, peynirler kalıyor! Köylülerin sırrı ortaya çıktı - YaşamBu otelde misafirler değil, peynirler kalıyorSivas’ta hasat sevinci yüz güldürdü… Dönüm başına 300 kilo ürün alınacak - YaşamSivas’ta hasat sevinci yüz güldürdü… Dönüm başına 300 kilo ürün alınacakTürkiye, kahverengi kokarca böceği sayısında en yoğun dönemi yaşıyor! Uzmanlar iki aya dikkat çekip uyardı - YaşamUzmanlar iki aya dikkat çekip uyardıKolay kolay çırak yetişmiyor, 50 yıldır bu işi yapıyor! "Türkiye'nin her yerinden bizi tanırlar" - YaşamKolay kolay çırak yetişmiyor, 50 yıldır bu işi yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...