İstanbul, Bursa derken bir kent daha kritik noktada! Barajda ilave pompalar devreye alındı

Edirne’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, barajdaki su miktarının arıtma tesisine su sağlayamayacak kadar düştüğünü belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

İLAVE POMPALAR DEVREDE

Başkan Gencan yaptığı yazılı açıklamada, barajdan kente su aktarımının sürdürülebilmesi için ek önlemler alındığını duyurdu. Gencan, “Barajda kalan son su kütlesini kent şebekesine ulaştırabilmek amacıyla yüzer platformlar ve ilave pompalar devreye alındı” ifadelerini kullandı.

"TÜM TEKNİK OLANAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Barajın geldiği noktanın ciddiyetine dikkat çeken Gencan, normalde suyun altında kalması gereken boruların artık suyun üstünde olduğunu vurguladı. Gencan, “Bu tablo, barajdaki su seviyesinin ne denli düştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Edirne Belediyesi olarak elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanmak için tüm teknik olanaklarımızı seferber ettik” dedi.

Vatandaşlardan su tüketiminde duyarlı olmalarını isteyen Gencan, mevcut su kaynaklarının korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.