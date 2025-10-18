Beylikdüzü’nde sır ölüm: 2 haftadır kayıptı, minibüsünde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul’da ailesinin iki haftadır ulaşamadığı 42 yaşındaki Şenol Ekici, yaşadığı minibüste ölü bulundu. Ekipler, kapısı kilitli araçta Ekici’nin cansız bedeniyle karşılaştı, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Beylikdüzü'nde yaşanan olayda, minibüste yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Şenol Ekici'nden iki haftadır haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsün kapısını açan ekipler 42 yaşındaki Şenol Ekici'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Ekici'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar