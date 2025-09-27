Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası! Bakanlıktan açıklama

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası! Bakanlıktan açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli çocuğa şiddet uygulandığı iddia edilen Beylikdüzü’ndeki özel bakım merkezinin kapatıldığını açıkladı. Bakanlık, engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme sürecini başlattı ve ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik kapatma kararının alındığını, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin ise başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğünce ivedilikle teftişin başlatıldığı aktarıldı.

İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdinin feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü'nde özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edilmişti. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi olmuştu..

