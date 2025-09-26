Sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Kızının "anne" yakarışları yürek dağladı...

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNÜ OĞLU YAVUZ DUYURDU

Acı haberi, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, “Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyurdu.

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BALKONDAN DÜŞTÜ...

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

O anlarda, ünlü sanatçının kızının "anne" yakarışları, adeta yürek dağladı.

SON ARZUSU GÜNDEM OLDU

Vefatının ardından sanatçının geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Güllü’nün verdiği röportajdaki ”Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın. Serenay benim canımdır, evlattır. Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız” ifadeleri gündem oldu.

Güllü’nün vefatı sonrası sosyal medyada tekrar gündeme gelen sözleri, Serenay Sarıkaya’nın dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, Instagram’dan Güllü’nün şarkılarından oluşan bir liste paylaşarak sanatçıya veda etti.