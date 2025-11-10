Başvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyor
Düzce'de yüzde 75’i bakanlık destekli kapama kestane bahçesi projesi başvurular başladı. Başvurular 14 Kasım tarihinde sona erecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 14 KASIM
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2025 TAKE projeleri kapsamında kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, TBS sistemine kayıtlı arazilerde en az 1 dekar alanda kapama kestane bahçesi tesisi için yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25’i çiftçi katkılı fidan desteği sağlanacaktır. Kestane bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin dikkatine. Başvurular 14 Kasım 2025 mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yapılacaktır" denildi.
