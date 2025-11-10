Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erdoğan: Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık

Erdoğan: Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Şimdi her karışında devasa yatırımlarımız ve eserlerle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

"DİLİMİZİ İSTİLA EDEN YABANCI KELİMELERE KARŞILIK ÜRETİLMESİNDE ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

"Küreselleşmeye paralel olarak dilimizin, tarihimizin ve kültürümüzün ciddi sınamalarla karşılaştığı bir dönemde, geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları şahsen çok anlamlı buluyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle dilimizi adeta istila eden yabancı kelime ve kavramlara karşılık üretilmesi noktasında daha fazla çaba göstermemiz gerektiği anlaşılıyor."

"MİLLİ DEĞERLERİMİZİ ÖRSELETMEYİZ"

Erdoğan, "Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Milli değerlerimizi örseletmeyiz." şeklinde konuştu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'E YÖNELİK HAKARETAMİZ KELİMELERE AYNI ŞEKİLDE KARŞIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz kelimelere aynı şekilde karşıyız. Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor." dedi.

"TANKLARIMIZ, TOPLARIMIZLA DÜNYAYA REKABET FİŞEĞİ ATTIK"

Bir dünya markası haline gelen Türk savunma sanayisine de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi toplu iğne değil, top yapıyoruz. Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Şimdi her karışında devasa yatırımlarımız ve eserlerle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Olmaz denilen, 'yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk."

