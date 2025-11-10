Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! "Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde tüm yurtta anıldı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürürken kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

ERDOĞAN, ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Çelengin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıl dönümünde zatıaliniz, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.