"Sevgili Musa" sözleri viral olmuştu! Yıllar sonra o diyaloğun perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde bir gazetecinin kendisine mezarlıkların bakımsız olduğunu söylemesi üzerine “Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz” demişti.

GÜNDEM OLAN DİYALOĞU ANLATTI

Bu sözler yıllar geçse de sosyal medyada viral olmuş, söz konusu anların videosu da sık sık gündeme gelmişti. Erdoğan'a o dönem mezarlık sorusunu yönelten gazeteci Musa Ağacık, katıldığı YouTube yayınında yaşanan diyaloğun perde arkasını anlattı.

"DERSİNİ ÇALIŞMIŞ, TÜM BAKIMLARI YAPTIRMIŞTI"

Ağacık, "Mezarlıkta Tayyip Bey'e soru soruyorum. Aslında bunun bir öncesi var... Daha önce ben mezarlıkları gezmiştim, çer çöp doluydu. Ben Marmara Belediyeler Birliğinde bir toplantıda Tayyip Bey'e soru sormuştum. O arada tabi ben sık sık Ankara'ya Güneydoğu'ya gidiyorum. Sorudan birkaç ay sonra şehitliğe gitmeye daha zamanım olmamıştı. Tayyip Bey'le o soruyu sorduğum etkinlikte bir araya geldik. Tabi Tayyip Bey dersini çalışmış o arada şehitliği temizlemiş, bakımını yaptırmış. Gülerek 'Sevgili Musa belli ki mezarlıklara gelmiyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.