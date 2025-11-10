Otoparkta yer kavgası! 2 aile birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bursa'da bir AVM'nin kapalı otoparkında iki aile arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönerken tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara da yansıdı.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir AVM'nin kapalı otoparkında edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
ANBEAN KAMERADA
Yaşanan arbede anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların da ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı.
