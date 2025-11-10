Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri yakalandı! Gözaltılar var

İş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri yakalandı! Gözaltılar var

- Güncelleme:
İstanbul'un 3 ilçesinde 5 farklı işletmenin kurşunlanmasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son 2 ayda Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'de faaliyet gösteren 5 işletmenin kurşunlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemlere karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Başsavcılık, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Harekete geçen polis ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

