Bakırköy'de korkunç olay! İş insanını sokak ortasında darbetti
İstanbul Bakırköy'de caddede aracıyla ilerlediği sırada yola doğru geri adım atan iş insanını darbeden sürücü tutuklandı.
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aracıyla ilerleyen E.O. yola doğru geri adım atan iş insanı S.Ö'yü görünce kornaya basarak uyardı.
YUMRUKLADI
Bunun ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, E.O'nun yumruk attığı iş insanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Ö'ye müdahale etti. Yaralı, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDI
İki taraf birbirinden şikayetçi olurken, S.Ö. darp raporu aldı. Emniyette ifadeleri alınan taraflardan E.O, hakkında "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı. E.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, E.O. aracıyla caddede ilerlerken kaldırımdaki S.Ö'nün yola doğru geri adım atması, sözlü tartışmayla aracından inen E.O'nun S.Ö'ye yumruk atarak yere düşürmesi ve darbetmesi, çevredekilerin de araya girmesi yer aldı.