Oyun oynarken talihsiz kaza! 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında can verdi

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Hasan İbrahim, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerine doğru meydana geldi.
ÇIRPINIRKAN GÖRDÜLER
İddiaya göre, evlenin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan İbrahim, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden yakınları bir süre suda çırpınan küçük çocuğu çıkardı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan küçük Hasan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki Hasan İbrahim, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlem işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
