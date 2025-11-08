Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Adıyaman'da kahreden olay... 5 çocuk babası evinde canına kıydı

Adıyaman'da kahreden olay... 5 çocuk babası evinde canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da beş çocuk babası Mustafa Çektir, henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma girerek evinde tabancayla hayatına son verdi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.


Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’ndeki İtfaiye Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. 35 yaşındaki beş çocuk babası Mustafa Çektir, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek evinde tabancayla yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Mustafa Çektir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE NOT DA BIRAKTI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, Çektir’in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

