Adıyaman'da kahreden olay... 5 çocuk babası evinde canına kıydı



Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’ndeki İtfaiye Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. 35 yaşındaki beş çocuk babası Mustafa Çektir, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek evinde tabancayla yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlgili Haber Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Mustafa Çektir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE NOT DA BIRAKTI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, Çektir’in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.