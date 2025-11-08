Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Minibüsle araç çarpıştı! 13'ü çocuk, çok sayıda yaralı var

Minibüsle araç çarpıştı! 13'ü çocuk, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Minibüsle araç çarpıştı! 13&#039;ü çocuk, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile araç çarpıştı. Feci kazada 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

N. Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsle araç çarpıştı! 13'ü çocuk, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve il Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

