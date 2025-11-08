Camdan halı silkeleyenler dikkat! Yargıtay hapis cezasını onadı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu.

Malatya'da yaşayan bir şahıs, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

3 AY HAPİS CEZASI

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürüp beraat talebinde bulundu. Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Daire'nin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

