Mimar Sinan’ın unutulan köprüsü! 470 yıllık eser çöplerin arasında can çekişiyor

Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu üzerinde bulunan Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü Kanuni Sultan Süleyman dönemi kapı ağalarından Yakup Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Edirne'yi İstanbul'a bağlayan kervan yolu üstüne inşa edilen 470 yıllık köprü yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde Türk köprü mimarisinin örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

İlgili Haber Mankenin üzerindekini alıp gitti! Rahatlığı pes dedirtti

ETRAFI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

3 büyük gözü, boşaltma gözleri ve ayaklarında dalga kıranlarla asırlara meydan okuyan köprünün etrafı 1980'li yıllarda E-5 Karayolu yapılırken yükseltildi. Köprü, Haramidere Kavşağı'nın ortasındaki çukurda bırakılarak kullanıma kapatıldı. Ayrıca, Haramidere adını ise bölgede kervanların soyulduğu eşkıyaların bulunmasından dolayı aldığı öğrenildi.

Öte yandan, yol üzerinden arabalarla geçerken, zarif siluetiyle vatandaşların dikkatini çeken köprünün tarihi ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Uzun yıllardır hiçbir yeri birbirine bağlamayan çukura terk edilen köprünün üstünün otlarla kaplandığı, altında simsiyah renkte su bulunurken, çevresinin de çöplüğe döndüğü görüldü. Bakımsız ve atıl haldeki Mimar Sinan'ın emaneti Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü havadan görüntülendi.

"İNSANLARIN ERİŞİMİNE KAPATILMIŞ"

Haramidere Köprüsü hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Tarihi Haramidere Köprüsü'nün önünde bulunmaktayız. Bu köprü, altından geçen Harami deresinden ismini almaktadır. Yaptıran kişi Topkapı Sarayı Kapı ağası Yakup Ağa'dır ve Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Köprünün yaşının 470-500 yıllık olduğu düşünülmektedir. Köprü yıllar içerisinde bakımsız durumda kalmış. Son dönemlerde ise 1980'li yıllarda arkamızda bulunan E-5 yolunun yapılmasından dolayı bu kavşak noktasında kalmıştır. İnsan erişimine kapanmıştır. Köprünün insan erişimine açılması lazım. Yapılacak alt ve üst geçitle beraber insanlar rahatça bu köprüye ulaşım sağlayabilir. Köprüde 69 ile 75 metre arasında bir ölçü var. Birkaç kaynakta değişiyor ama daha çok 75 metre olduğu yazıyor. Köprünün genişliği 6 ile 7 metre arasında ve ayaklar ise 3 metre. Ortasında 3 tane büyük gözü var. Ortadaki en büyük gözü 8,8 metre uzunluğunda. Diğer gözler de 7,9 metre. Bir dalgakıran var. Eğer derede çok yağış olduğunda, su çok geliyorsa dalganın kırılması için ayaklara dalgakıran yapılmış" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜMÜZDE ÇOK BAKIMSIZ VE ATIL DURUMDA"

Tarihi köprünün bakımsız haline de dikkat çeken Yavaşçay, "Köprü Rumeli kervan yolu üstüne yapılmıştır. Zamanında semtte kervanların önünün kesen haramiler varmış. O yüzden adına Haramidere denilmiş. Günümüzde çok bakımsız ve atıl durumda. Buraya bir bakım gerekiyor, köprüye de restorasyon şart. Üstü otlarla kaplanmış, kitabesi yok, Kitabesi nerede onun araştırılması lazım. E-5'in yapılmasıyla birlikte kavşağın ortasında kaldı. E-5 yukarı yapıldığı için çukur içinde kaldı. Çoğu kişi tarafından Çukur Köprü diye de isimlendiriliyor. İnsanlar burayı ziyaret etmek istiyor. Tam E-5 yanı olduğu için duramıyorlar. Buranın ziyarete açılması için bir yol bulunması gerekiyor" diye konuştu.