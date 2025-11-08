Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Şen'in oğlu beyin kanaması geçirmişti! Son dakika Adnan Şen'in sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, yaşadığı beyin kanamasında sonra taburcu edilmişti. Son dakika yeniden ameliyat geçireceği bilgisi verilirken arama motorlarında " Adnan Şen'in sağlık durumu nasıl?" sorusu araştırılıyor.

 St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesini denetlerken geçirdiği beyin kanamasından dolayı Miami'de ameliyat olan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen'in sağlık durumu yeniden gündeme geldi.

Ali Şen’in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi! Önünde ikinci ciddi operasyon var - 1. Resim

SON DAKİKA ADNAN ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Adnan Şen hastanede 2 hafta kaldı ve  taburcu olduktan sonra ailesinin de bulunduğu Los Angeles'taki evine döndü. Ancak Şen'in ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı öğrenilen tekrardan ameliyata alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Adnan Şen'in kafatası açılıp kemikteki enfeksiyonun temizleneceği öğrenilirken, birkaç hafta sonra ameliyat olacak.

Ali Şen’in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi! Önünde ikinci ciddi operasyon var - 2. Resim

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Şen’in sağlık durumu hakkında şu bilgileri vermişti;  

"Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş. Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur."

