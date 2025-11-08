8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama

8 Kasım 2025 Cumartesi günü İzmir elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelirken birçok kişi GEDİZ Elektrik tarafından yapılan duyuruları incelemeye başladı.

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yaşayanlar "8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

8 KASIM İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GEDİZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler şu şekilde: