Haberler > Haberler > 8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 Kasım İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gediz Elektrik, İzmir'in Bornova, Urla, Konak gibi birçok ilçesinde yaşanan planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki, 8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Gediz Elektrik kesintisi sorgulama...

8 Kasım 2025 Cumartesi günü İzmir elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelirken birçok kişi GEDİZ Elektrik tarafından yapılan duyuruları incelemeye başladı.

8 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da yaşayanlar "8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 1. Resim

8 KASIM İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GEDİZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler şu şekilde:

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 2. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 3. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 4. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 5. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 6. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 7. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 8. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 9. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 10. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 11. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 12. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 13. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 14. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 15. Resim

8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 16. Resim8 Kasım İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesintisi sorgulama - 17. Resim

