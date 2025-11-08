Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yer altı şehrini talan etmişler! Define arayan zanlılar suçüstü yakalandı

Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yer altı şehrini talan etmişler! Define arayan zanlılar suçüstü yakalandı - 1. Resim

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti. Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yer altı şehrini talan etmişler! Define arayan zanlılar suçüstü yakalandı - 2. Resim

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

