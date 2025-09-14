Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’da 6 kişi, define için kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

H.Ş'ye (59) ait arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Devrilen minibüste çok sayıda yaralı varBalıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı - 3. SayfaBalıkesir'de tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!Yatağın altına baktı, gözlerine inanamadı! Binanın 4'üncü katında inanılmaz olay - 3. SayfaYatağın altına baktı, gözlerine inanamadıTrabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu Antalya'da restoranda öldürüldü - 3. SayfaEski futbolcunun oğlu öldürüldü!Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü - 3. SayfaTaşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktı - 3. Sayfa"Ceset kokusu" diye geldiler, gerçek başka çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...