Samsun'da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü!

Samsun'da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Samsun&#039;da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış özellikle Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta dereye dönerken, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi, tramvay seferleri durdu. Atakum ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Samsun'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Samsun'da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü! - 1. Resim

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Merkez Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde akşam etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı. Atakum ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Samsun'da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü! - 2. Resim

Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.

Samsun'da metrekareye 120 kilogram yağış düştü, caddeler göle döndü! - 3. Resim

VALİLİKTEN UYARI

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu kaydedildi. Kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

