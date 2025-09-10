23 şehir için sağanak uyarısı: Meteoroloji'den il il hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), perşembe günü Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre 23 ilde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor. Ankara’da ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Her iki kentte de sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

İZMİR'DE TERMOMETRELER 36 DERECEYİ GÖRECEK

İzmir’de yağış beklenmezken, hava açık ve sıcak olacak. Termometrelerin 36 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. MGM, özellikle Ege’nin iç kesimlerinde yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kuvvetli sağanak yağışlar özellikle Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey illerinde etkili olacak. Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanakların yer yer şiddetli olabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA SEL UYARISI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca yağışlı bölgelerde tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin de olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli davranmaları gerektiği vurgulandı.