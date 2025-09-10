Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu paylaştı. Hafta sonu birçok yerde sağanak varken hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden arttı. Peki havalar ne zaman serinleyecek, Meteoroloji'nin son değerlendirmesinde İstanbul için yağış beklentisi var mı, Ankara, İzmir ve Adana'da hava nasıl olacak? İşte son tahminler ve detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin hava ne zaman diye araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri ve ayrıca Kastamonu, Karabük, Osmaniye ile Hatay’ın kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

10 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Aynı şekilde, Ankara ve İzmir’de de güneşli ve sıcak hava etkili. Son rapora göre 3 büyükşehirde de bugün için sağanak beklentisi yok.