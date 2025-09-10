Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji&#039;den müjdeli haber var
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tam sıcaklar bitti serinlik geldi derken yağmur kısa sürdü. Bunaltıcı hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Herkes havaların ne zaman serinleyeceğini merak ediyor. Peki sıcaklılar bitiyor mu, havalar ne zaman soğuyacak, yağmur geliyor mu, Meteoroloji son değerlendirmesi nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeyi duyurdu sağanak geliyor, işte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu paylaştı. Hafta sonu birçok yerde sağanak varken hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden arttı. Peki havalar ne zaman serinleyecek, Meteoroloji'nin son değerlendirmesinde İstanbul için yağış beklentisi var mı, Ankara, İzmir ve Adana'da hava nasıl olacak? İşte son tahminler ve detaylar... 

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin hava ne zaman diye araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri ve ayrıca Kastamonu, Karabük, Osmaniye ile Hatay’ın kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var - 1. Resim

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

10 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da yağış  beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Aynı şekilde, Ankara ve İzmir’de de güneşli ve sıcak hava etkili. Son rapora göre 3 büyükşehirde de bugün için sağanak beklentisi yok. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

