Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü silah satacak! İşte detaylar...
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yakalamış olduğu 87 av tüfeği "pazarlık usulü" ile ihaleden satılacak.
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından yakalanan ve mülkiyeti kamuya geçen 87 adet av tüfeği, 18 Eylül 2025 tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılacak.
İHALE "PAZARLIK USULÜ" İLE YAPILACAK
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu silahlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/k maddesi uyarınca "pazarlık usulü" ile ihaleye sunulacak. İhale, Samsun DKMP Müdürlüğü’nde teşekkül edecek komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.
