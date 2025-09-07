Samsun'da döner ustasının korkunç sonu! Yakınları feci halde buldu
Samsun'da dönerci Hüseyin A., evinde asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler olay yerine gitti. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belli olacak.
Olay Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşandı. İlçede dönercilik yapan 55 yaşındaki Hüseyin A.'dan haber alamayan yakınları evine gitti.
Dönerci Hüseyin, asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti.
Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
