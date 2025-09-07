Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı

İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı

Güncelleme:
İspanya&#039;daki hesabı İtalya&#039;ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa&#039;yı ayağa kaldırdı
3. Sayfa Haberleri

İtalya'da 'dini festivale saldırı' soruşturmasının detayları belli oldu. Soruşturma Daltonlar ve Casperlar çetelerinin hesaplaşması çıktı. İşte filmleri aratmayan olayın detayları.

İtalya'nın Viterbo kentindeki dini festival sırasında, ellerindeki suç aletleriyle yakalanan iki Türk'e yönelik soruşturma sürüyor.

Saldırının dini festivale saldırı yapılacağı tahmin edildi.

Haber, "2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı" başlığıyla duyuruldu. 

PANSİYONUN SAHİBİ ŞÜPHELENDİ

NTV'nin haberine göre İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre uzaklıkta olan Viterbo’da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu iddia edilen müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine festival öncesinde adrese gelen güvenlik güçleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli ise kaçtı. 

Polis, olayın ardından bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar konuşlandırdı ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi.

İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı - 1. Resim

HEDEF FESTİVAL DEĞİLMİŞ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de ilk açıklamasında hedefin festival olduğunu düşünüyordu. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum" dedi.

İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı - 2. Resim

İtalya'yı ayağa kaldıran bu gelişmeye ilişkin soruşturma, 2 Türk vatandaşının o bölgede festivali için değil, uzun süredir devam eden bir husumet nedeniyle bulunduğu anlaşıldı.

Olay ilk duyulduğunda bomba da ele geçirildiği belirtilmesine karşın, daha sonra iki çete üyesinin bulunduğu odada sadece silahlar ve çok sayıda mermi olduğu anlaşıldı.

İŞİN İÇİNDEN DALTONLARLA CASPERLAR ÇIKTI

İtalyan basını, bu olayın arkasında, yasadışı insan kaçaklığı ve silan ticareti bulunduğuna yönelik yorumlar da yazıyor. 

"Daltonlar çetesi" ile bağlantılı olduğu öğrenilen Barış K. ve Abdullah A.'nın, İtalya'da tutuklanan "Casperlar çetesi" lideri İsmail Atız'a suikast düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. 

22 ve 25 yaşlarındaki iki zanlı, penceresi festivalin yapıldığı sokağa bakan pansiyonda rakip çete üyesine saldırı hazırlığı yapıyordu. Rus üretimi Tokarev silah ve 9 milimetrelik farklı markalı silahlarla yakalanan iki zanlıyı İtalya'daki soruşturmada bir avukat temsil ediyor. Avukatları, iki zanlı için ev hapsi talebinde bulundu. 

abdullah atik
Gözaltına alınan Abdullah Atik

HER ŞEY CANER KOÇER'İN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

Ağustos ayının ilk günlerinde "Casperlar" çetesinin İspanya'da düzenlediği silahlı saldırı sonucunda öldürülen "Daltonlar" çetesi üyesi Caner Koçer'in ardından iki örgüt arasındaki gerginlik yeniden başladı.

Almanya'da tutuklanan ve serbest bırakılan "Casperlar" lideri İsmail Atız (Hamuş Atız) İtalya'ya geçmiş ve burada da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 

Koçer, İspanya'da sokak ortasında öldürüldü. İspanya basını, bu saldırıyı, "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi." bilgisiyle duyurdu. 

Çetelerin Avrupa'da, Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya'da varlığı biliniyor. Çete üyelerinin bir bölümü de Gürcistan gibi Türkiye'ye yakın ülkelerde bulunuyor. 

İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı - 4. Resim

EMNİYET YAKALAYIP GETİRİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, çoğu kırmızı bültenle aranan çete üyelerinin bazılarını, bulundukları ülkelerin işbirliği yapmaları üzerine yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

Son olarak temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona ilişkin bilgi verirken, birçok ülkeden suçluluların getirildiği bilgisi de paylaştı. Verilen bilgiye göre, 

- Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Daltonlar' organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

-Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya'da

- Silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan'da

- Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ'da

- Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı. 

Bakan Yerlikaya, "Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

