Samsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu
Samsun'da bungalov ev hayali kabusa dönen 7 kişi, anlaştıkları firmanın projeyi tamamlamadığını ileri sürerek adliyeye gitti ve şikayette bulundu.
Samsun'da bungalov ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, anlaştıkları firmanın sözleşmeye rağmen projeleri tamamlamadığını ileri sürerek adli makamlara başvurdu. İnternette yayınlanan ilanlar üzerinden firma ile iletişime geçen 7 kişi, ödemelerini yapmalarına karşın evlerin inşa edilmediğini iddia etti.
Mağdurlar, Samsun Adliyesi’ne giderek resmi şikâyette bulundu. Dilekçelerini sunan vatandaşlar, işlemlerin devamı için Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildi.
"KAZIKLAR ÇAKILIYOR, PARA ALINIYOR, SONRASI YOK"
Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun Villa ve Bungalov Ev İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Kesen, benzer şikâyetlerin sayısının 25'e ulaştığını belirtti.
Kesen, "Firma, vatandaşa bungalov yapılacak araziye kazıkları çakıyor, ardından bedelin yüzde 60'ını alıyor. Ancak evi tamamlamadan ortadan kayboluyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.