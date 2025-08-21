Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin en büyüğü Samsun'da! 30 Ağustos'ta hizmet açılıyor

- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en büyüğü Samsun&#039;da! 30 Ağustos&#039;ta hizmet açılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Büyükşehir Belediyesi çocuklar için önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Türkiye'nin en büyük kapalı şişme oyun alanı 30 Ağustos’ta hizmete açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevgi Park'ta hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kapalı şişme çocuk oyun alanı Balonya'yı hizmete açmaya hazırlanıyor. 

Dev kaydıraklar, trambolin park, top havuzları, oyun labirentleri ve farklı şişme oyun gruplarının yer aldığı 7 bin metrekarelik alan, 0-14 yaş grubundaki çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak. Alan içinde ayrıca kafeler, yeşil alanlar ve oturma bölgeleri de bulunuyor.
Açılış günü ve ertesi gün (30-31 Ağustos) sihirbaz, bubble şov, tahta bacak, yüz boyama, sosis balon ve çeşitli ikramların yer aldığı ücretsiz etkinlikler gün boyu düzenlenecek. Balonya, haftanın her günü 09.30-21.30 saatleri arasında hizmet verecek, seans süresi ise 75 dakika olacak.

Türkiye'nin en büyüğü Samsun'da! 30 Ağustos'ta hizmet açılıyor - 1. Resim

"ÇOCUKLARIMIZ ARTIK BALONYA'DA BULUŞACAK"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tüm hemşehrilerimizin heyecanla beklediği Balonya’da çalışmalarımızı tamamladık ve açılış tarihimizi belirledik. Mutlu çocukların şehrinde, çocuklarımızı daha mutlu edecek Balonya, 30 Ağustos’ta hizmete açılıyor. Açılışa özel birbirinden güzel etkinlerimiz de çocuklarla buluşacak. Balonya artık çocuklarımızın ve ailelerimizin yeni buluşma noktası olacak. Sevgi Park, daha fazla mutlu çocuğu ağırlayacak, daha fazla çocuk sesiyle şenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şehrimize güzel bir armağan verelim istedik. Tüm Samsun’umuza, ailelerimize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'nin en büyüğü Samsun'da! 30 Ağustos'ta hizmet açılıyor - 2. Resim

Türkiye'nin en büyüğü Samsun'da! 30 Ağustos'ta hizmet açılıyor - 3. Resim

Türkiye'nin en büyüğü Samsun'da! 30 Ağustos'ta hizmet açılıyor - 4. Resim

