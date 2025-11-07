İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cuma günü İstanbul'un 20 ilçesinde farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;