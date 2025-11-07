Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul&#039;da elektrikler ne zaman kesilecek?
Elektrik Kesintisi, İstanbul, AYEDAŞ, BEDAŞ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber şebeke bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Kasım 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Kesintilerin hangi bölgelerde, saat kaçta başlayıp biteceği merak ediliyor.

Haftanın son iş gününde, milyonlarca vatandaş, yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi saatlerini sorgulamaya başladı. Planlı kesintiler genellikle şebekelerin güvenliğini arttırmaya ya da gelecekteki arızaları önlemek maksadıyla gerçekleşmektedir. 

İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? - 1. Resim

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cuma günü İstanbul'un 20 ilçesinde farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. 

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Başakşehir
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şişli
İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? - 2. Resim

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul elektrik kesintileri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için başvuru yapabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecekVergi borcunu ödemediler, ilanla arandılar! İşte o futbolcular...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam! - HaberlerPisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam!Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı.. - HaberlerEskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..Elche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerElche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli olduPTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor - HaberlerPTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyorKYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyor - HaberlerKYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyorSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı! - HaberlerSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...