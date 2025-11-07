İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama! 7 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?
AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber şebeke bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Kasım 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Kesintilerin hangi bölgelerde, saat kaçta başlayıp biteceği merak ediliyor.
Haftanın son iş gününde, milyonlarca vatandaş, yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi saatlerini sorgulamaya başladı. Planlı kesintiler genellikle şebekelerin güvenliğini arttırmaya ya da gelecekteki arızaları önlemek maksadıyla gerçekleşmektedir.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cuma günü İstanbul'un 20 ilçesinde farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Başakşehir
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul elektrik kesintileri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için başvuru yapabilirsiniz.
