KYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyor

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere öğrencilere verilmeye başlanan KYK burs ve kredileri, genellikle taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından hesaplara geçiyor. Bu süreç ise öğrencilerin ilk ödemeyi ne zaman alacağını belirliyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

7 Kasım 2026 itibarıyla üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi açıklamasına göre, başvuru yapıp taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, ödemelerini almaya hak kazanacak.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Şu anki mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmez. Bu nedenle aynı anda alınamaz.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı için resmi zam oranları henüz açıklanmamıştır. Şu anda Ön lisans ve lisans öğrencileri aylık 3.000 TL, Yüksek lisans öğrencileri 6.000 TL, Doktora öğrencileri ise 9.000 TL burs veya kredi alıyor.

2026 yılı için Aralık ayında yeni zam oranlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.