VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvurularını 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında aldı. Değerlendirme sürecinin, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması planlanıyor.

Üniversite öğrencileri için VGM burs sonuçlarının Kasım ayının son günleri ile Aralık ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. Ortaöğrenim burs sonuçları ise 31 Ekim'de açıklanmıştı.

VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2025 yılı burs miktarları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından güncellenerek öğrencilere duyuruldu.

Ortaöğrenim bursu aylık 1.250 TL, Yükseköğrenim bursu aylık 3.000 TL, yabancı uyruklu öğrenci bursu aylık 3.000 TL olarak belirlendi. Burs ödemeleri her ay düzenli olarak öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak.

VGM BURSU NE ZAMAN YATMAYA BAŞLAR?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler, sonuçların açıklanması ve banka hesap bilgilerinin tanımlanmasının ardından başlıyor. İlk ödeme Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak öğrencilerin hesaplarına toplu şekilde yatırılıyor.