Türkiye elendi mi? En Güçlü Asya Physical: Asia yarışmasında son durum merak ediliyor

Fiziksel dayanıklılık ve gücün sınırlarının zorlandığı En Güçlü Asya Physical: Asia yarışmasında Güney Kore, Japonya, Tayland, Avusturalya, Türkiye, Endonezya gibi güçlü rakiplerin yer aldığı bu uluslararası formatta, Türkiye'nin performansı yakından takip ediliyor.

Tayland ve Endonezya takımları, zorlu Gizemli Köy görevinde rakiplerine karşı üstünlük kuramayarak yarışmaya veda eden ülkeler oldu. Bu sonuçla beraber kalan ülke sayısı azaldı ve mücadele daha da sertleşti. Peki, En Güçlü Asya Physical: Asia yarışmasında Türkiye elendi mi? İşte tüm ayrıntılar...

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSİCAL: ASİA YARIŞMASINDA TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Şu an için En Güçlü Asya Physical: Asia yarışmasından Türkiye'nin elenip elenmediği bilinmemektedir.

Son olarak yayınlanan 5. ve 6.bölümlerde, takımlar A ve B olmak üzere iki gruba ayrılarak kura çekimi gerçekleştirildi. B grubunda yer alan Türkiye'nin "Aşılmaz Duvar" oyunundaki performansı ise henüz paylaşılmadı. Bu nedenle gözler 7. ve 8.bölümlere çevrildi.

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSİCAL: ASİA'DA TÜRKİYE DEVAM EDİYOR MU?

En Güçlü Asya Physical: Asia'nın bölümleri haftalık olarak Netflix'e yüklendiği için anlık eleme bilgileri bölüm bazlı takip edilmektedir.

Son yayınlanan bölümde, Türkiye'nin mücadelesinin devam ettiği ve başarılı performansıyla öne çıkmaktadır. Final yaklaştıkça tansiyonun yükseldiği yarışmada Türkiye'nin finale kalıp kalmayacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.