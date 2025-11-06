Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir&#039;de ödenecek tutarlar
Zorunlu Trafik Sigortası, Zam, Prim, İstanbul, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

32 milyona yakın araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında primler kasım ayı itibarıyla yüzde 1 arttı. İstanbul’da 4. basamakta sürücüler 14 bin 911 TL ödeyecek. Riskli sürücüler 44 bin 733 TL, kazasız olanlar 7 bin 456 TL prim verecek. 

Zorunlu trafik sigortası primleri kasım itibarıyla güncellendi. Türkiye'de trafikte bulunan 32 milyona yakın aracı ilgilendiren yeni primler resmen duyuruldu. Yeni tarifede primler yüzde 1 attı. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 911 lira vermeden trafiğe çıkamayacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE PRİMLER 

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar - 1. Resim

TİCARİ TAKSİLER... 

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira, İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rus uyruklu çiftin tartışmasında kan döküldü! Korkutan anlar kameradaKışın artan karın ağrılarına dikkat! Uzmanı net bir dille uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - EkonomiKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorYabancılardan 242,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı - EkonomiYabancılardan 242,8 milyon dolarlık hisse senedi alımıMerkez Bankası rezervlerinde 1.9 milyar dolarlık düşüş - EkonomiRezervlerde 1.9 milyar dolarlık düşüşBelediye başkanı veresiye defterini satın aldı! Tüm mahallenin borçları sıfırlandı - EkonomiBelediye başkanı tüm mahallenin borçlarını sıfırladıBOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak - EkonomiBOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacakPeynir, kaşar, yağ... Bakanlık ifşa etti, işte gıdada hile yapan markalar - EkonomiBakanlık hileci markaları ifşa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...