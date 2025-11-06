Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar

Zorunlu trafik sigortası primleri kasım itibarıyla güncellendi. Türkiye'de trafikte bulunan 32 milyona yakın aracı ilgilendiren yeni primler resmen duyuruldu. Yeni tarifede primler yüzde 1 attı. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 911 lira vermeden trafiğe çıkamayacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE PRİMLER

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.

TİCARİ TAKSİLER...

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira, İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.