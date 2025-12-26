Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Ergün Nazlı, kariyeri ve futbol geçmişiyle gündeme geldi. Genç futbolcunun hangi takımda oynadığı ve profesyonel kariyerine dair detaylar merak ediliyor.

İstanbul merkezli yürütülen ve çok sayıda futbolcunun adının geçtiği bahis soruşturması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimlerden biri olan Ergün Nazlı’nın futbol kariyeri, kulüp geçmişi ve mevcut sözleşme durumu araştırılmaya başlandı. Gözler, genç oyuncunun profesyonel yolculuğuna çevrildi.

ERGÜN NAZLI KİMDİR?

Ergün Nazlı, 5 Ocak 2001 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğdu. Futbola altyapı seviyesinde başlayan Nazlı, kariyerinin ilk yıllarında amatör liglerde forma giyerek gelişimini sürdürdü. Orta saha bölgesinde görev yapıyor.

Profesyonelliğe geçiş sürecini Serik Spor Futbol A.Ş. bünyesinde yaşayan Ergün Nazlı, burada gösterdiği performansla kariyerini sürdürdü.

ERGÜN NAZLI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ergün Nazlı, güncel olarak Yalova FK 77 Spor Kulübü kadrosunda yer alıyor. 11 Eylül 2025 tarihinde kulübe transfer olan futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Oyuncu, Türkiye lig sistemi içerisinde 4. Lig seviyesinde mücadele ediyor.

Kariyerinde daha önce Serik Spor, Batman Petrol Spor ve Düzce Cam Düzcespor formaları giydi.

