Japonya’nın merkezinde bulunan bir fabrikada gerçekleşen bıçaklı saldırıda 14 kişi yaralandı. Saldırı sırasında, içeriği henüz açıklanmayan bir sıvının da etrafa püskürtüldüğü bildirildi. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Mishima kentinin itfaiye yetkilisi Tomoharu Sugiyama, olayın ardından AFP'ye yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30 sıralarında (TSİ 07.30) yakınlardaki bir kauçuk fabrikasından, “beş ya da altı kişinin bıçaklandığı ve saldırıda sprey benzeri bir sıvının kullanıldığı” yönünde ihbar aldıklarını aktardı.

Sugiyama, “On dört kişi acil servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi” ifadelerinde bulundu. Japon medyası ise olayla ilişkili olarak bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

